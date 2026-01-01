African
76 playlist(s)
Amapiano
4.5K views
East Africa
21K views
Birthday Celebration
11K views
piano piano
4.2K views
International
199 views
80’s Nigeria
27K views
Reggae
44K views
Congo hits
515 views
Scrit
2.7K views
old Nigeria hits
9.3K views
Afrobeats 2010+
502 views
party
1.7K views
Vibes
338 views
Party Vybez
17K views
Party jams
23K views
Afro beats
174 views
Top 20
202 views
old school music
11K views
90s Muzik
544 views
December 2025
895 views
Amapiano
535 views
Vibes
2.8K views
Koffi olamide
27K views
Car playlist
811 views
Good hit
21K views
9ja Old school
8.6K views
Owambe Selection
493 views
latest
104 views
Lucky Dube
17K views
Calm Afro Beatz
850 views
Latest 2025
32K views
Afrobeat rush
146 views
SA Vibes
244 views
Emerald oldies playlist
5K views
Bongo Bangers
2.7K views
Amapiano 25
2.9K views
La playlist du cœur ❤️
44K views
Afrobeats
652 views
Amapiano
278 views
rough amapiano
5K views
Naija Throwback Pops
5.7K views
African music
187K views
Naija
11K views
Naija oldschool
16K views
Old school Jams
19K views
Big Boss
28K views
Sam hot music 2023
2.7K views
deep house
228 views