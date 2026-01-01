Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
70s music

70s music

1.5K views

country

country

1.1K views

folk mix

folk mix

331 views

Songs to walk to in a nice park

Songs to walk to in a nice park

357 views

Camping

Camping

538 views

driving folk

driving folk

18K views

Украина

Украина

453 views

acoustic baby music

acoustic baby music

728 views

Irish

Irish

413 views

Pang Tita na OPM

Pang Tita na OPM

300 views

Chansons d' amour en acoustique

Chansons d' amour en acoustique

9.8K views

My Bollywood Jam

My Bollywood Jam

1K views

Vibe

Vibe

6.2K views

Matin tout doux

Matin tout doux

887 views

A Bluesy Day For CJ

A Bluesy Day For CJ

194 views

Boleros fiesta

Boleros fiesta

287 views

햇살을 누릴 이유

햇살을 누릴 이유

451 views

Fav songs

Fav songs

202 views

Gentle mornings

Gentle mornings

585 views

For Jerry

For Jerry

141 views

Country & Modern Folk

Country & Modern Folk

896 views

playlist Lou

playlist Lou

458 views

Various

Various

252K views

маріічка

маріічка

201 views

Sing and Dance

Sing and Dance

1K views

Movies

Movies

14K views

Tomar y tomar

Tomar y tomar

975 views

Chill

Chill

4.5K views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7.2K views

Indie Songs

Indie Songs

51K views

Beards & Flannel (Indie/Folk/Pop)

Beards & Flannel (Indie/Folk/Pop)

107 views

Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

1.2K views

Mellow Tunes

Mellow Tunes

1.1K views

kitchen

kitchen

362 views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.9K views

Traditional Irish Pub Songs

Traditional Irish Pub Songs

814K views

best playlist

best playlist

3.5K views

อคูสติก

อคูสติก

2.7K views

Viaje tranqui español

Viaje tranqui español

1.3M views

Calming

Calming

6.8K views

Oldies

Oldies

5K views

Música 2025

Música 2025

2K views

Contemporary Bollywood

Contemporary Bollywood

207 views

not so sad indie

not so sad indie

38K views

білі черемхи

білі черемхи

24K views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

8.1K views

Angela

Angela

415 views

Spring 2026

Spring 2026

1K views

Acustico

Acustico

658 views

Guitar inspiration

Guitar inspiration

1.3K views