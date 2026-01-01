Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Rock Alternative 2003 - 2009

Rock Alternative 2003 - 2009

586 views

morning routing

morning routing

428 views

Sıkıldım

Sıkıldım

498 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

596 views

Mi maestro ideal

Mi maestro ideal

142 views

Da playlist

Da playlist

189 views

Conociendo Rusia

Conociendo Rusia

993 views

the big bad summer

the big bad summer

233 views

Indie chill

Indie chill

938 views

Summers are meant to be enjoyed

Summers are meant to be enjoyed

392 views

premier league 2000s

premier league 2000s

4.1K views

Indie Gurls

Indie Gurls

455 views

Road trip

Road trip

10K views

we continue onwards

we continue onwards

223 views

Español

Español

557 views

Chinese modern vibes

Chinese modern vibes

217 views

Oh to be young

Oh to be young

8.6K views

Primavera26.

Primavera26.

813 views

little, little

little, little

163 views

Sono

Sono

816 views

SUMMER 2026

SUMMER 2026

222 views

Work jams

Work jams

1.4K views

trancu para manejar chill

trancu para manejar chill

743 views

90s Throwback Favourites

90s Throwback Favourites

228K views

musica en español

musica en español

351 views

Ortaya Karışık

Ortaya Karışık

277 views

My 2026 Spring

My 2026 Spring

289 views

delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

297 views

Sound

Sound

1K views

musica indie

musica indie

446 views

Spring 2026

Spring 2026

1K views

indie hotlist

indie hotlist

2.3K views

Sommer 26

Sommer 26

243 views

Happy

Happy

291 views

Rock Brasil contemporâneo

Rock Brasil contemporâneo

316 views

Indian

Indian

402 views

emo music

emo music

38K views

Gym Playlist

Gym Playlist

490 views

NPR's Top 125 Songs of 2025

NPR's Top 125 Songs of 2025

578 views

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

146 views

Spring 2026

Spring 2026

353 views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

7.5K views

so that's all you could manage huh?

so that's all you could manage huh?

591 views

Set List

Set List

2.1K views

Auto 2026 Deutsche Musik

Auto 2026 Deutsche Musik

343 views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

59K views

Punk

Punk

957 views

nuevo esp

nuevo esp

136 views

Gu nhạc gần đây

Gu nhạc gần đây

650 views

Summer 2025

Summer 2025

1.9K views