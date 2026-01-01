R&B & soul
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90s and 2000s hits
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Funk Mash (by Richard Lennon)
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90s Groove
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Mona's rap playlist
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Sweet soul
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Soulful Chillin’🌻
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Easy morning
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R&B Mood
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anos 2000
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자주듣는 노래
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Morning Gym Worship
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Mowtown
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Slow Jamz
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party
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Oldies but greatness
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부드러운 소울
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Music soul fun
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日本R&B
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Work out
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sunday jams
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Old School funk&soul
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R & B Gospel
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Soul
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Motown
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Make you dance
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Good Throwbacks
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Old School soul/funk
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get down
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Office Music
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Christmas
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Old school
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Slow Motion
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R&B 90s and 2000s
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R&B
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Sweet soul
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New Music 2026
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Amapiano
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Oldies
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current RandB and hip hop
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slow jams 80's
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Soul
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Motown
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Mood
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Feelings
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slow music
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Back in the Day
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90s
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Soul des années 70 : les indispensables
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この街はラブソングでできている
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