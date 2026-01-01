J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

422 views

好きなやつ

好きなやつ

153K views

お気に入り

お気に入り

11K views

好きな曲

好きな曲

202 views

人気

人気

21K views

Recent anime songs

Recent anime songs

183 views

らきふぇす

らきふぇす

308 views

カラオケ

カラオケ

593 views

あたらし

あたらし

285 views

80年代

80年代

10K views

気に入ってるの

気に入ってるの

388 views

おちつく

おちつく

2.4K views

最新バージョン

最新バージョン

55K views

姫ビック

姫ビック

63K views

最新曲

最新曲

760 views

音楽

音楽

71K views

好き

好き

8.1K views

Sara Remix

Sara Remix

271 views

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

1.1K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

最高の曲

最高の曲

47K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.2K views

子ども

子ども

419 views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.4K views

ドライブ

ドライブ

40K views

アイドル

アイドル

109 views

懐かし

懐かし

6K views

春ドラマ

春ドラマ

472 views

日本

日本

370 views

青春ベスト

青春ベスト

19K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1K views

最新曲

最新曲

1K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

34K views

今

557 views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.9K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

9.2K views

あたらしいの

あたらしいの

224 views

新しい明日

新しい明日

1.2K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

14K views

ラッキーフェス

ラッキーフェス

173 views

ドライブ

ドライブ

1.9K views

ヒット曲

ヒット曲

416K views

懐メロ

懐メロ

310 views

最新曲

最新曲

4K views

プレイリスト

プレイリスト

21K views

カラオケ

カラオケ

6.4K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2.1K views

みゆき

みゆき

20K views

アイドル

アイドル

1.1K views

J-ポップ

J-ポップ

15K views