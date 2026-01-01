Hip-hop

198 playlist(s)

Chilled Hip-Hop

Chilled Hip-Hop
Motive: UK Rap

Motive: UK Rap
Street Rap

Street Rap
On Everything: Today's Hip-Hop Hits

On Everything: Today's Hip-Hop Hits
Trapical

Trapical
EKDUM

EKDUM
Hip-Hop Classics

Hip-Hop Classics
REST Turkish Rap

REST Turkish Rap
'00s Hip Hop

'00s Hip Hop
Laid-Back Hip Hop

Laid-Back Hip Hop
Rap Podium

Rap Podium
On Fleek French Urban Pop

On Fleek French Urban Pop
German Rap Party

German Rap Party
All-Time Hip Hop Hits

All-Time Hip Hop Hits
Pega a Visão

Pega a Visão
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Essential '90s Hip Hop

Essential '90s Hip Hop
Lofi Loft

Lofi Loft
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
عربي RAP

عربي RAP
Latin Hip Hop Anthems

Latin Hip Hop Anthems
Heavy Korean Hip-Hop

Heavy Korean Hip-Hop
Indian Hip Hop Trotter

Indian Hip Hop Trotter
Revolución Rap

Revolución Rap
Turkish Rap Cardio

Turkish Rap Cardio
Deep Off In The Trap

Deep Off In The Trap
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
Rap Indo

Rap Indo
UK Rap & Grime Bangers

UK Rap & Grime Bangers

Hip Hop Essentials

Hip Hop Essentials
Feel-Good German Rap

Feel-Good German Rap
Turkish Drill Party

Turkish Drill Party
J-Rap Flows

J-Rap Flows
Desi Hip Hop Workout

Desi Hip Hop Workout
Billion Views Club - Hip-Hop

Billion Views Club - Hip-Hop
Real Talk

Real Talk
SWAG ON

SWAG ON
Old school French vibes

Old school French vibes
Trap Anthems

Trap Anthems
'00s Dirty South Hip Hop

'00s Dirty South Hip Hop
RKT Party

RKT Party
German Rap Love

German Rap Love
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
German Rap Hits Now

German Rap Hits Now
The Roads: Drill & Street Rap

The Roads: Drill & Street Rap
Machayenge Kya

Machayenge Kya
Night City Korean Hip-Hop/R&B

Night City Korean Hip-Hop/R&B
'00s Hip Hop Party

'00s Hip Hop Party
Flow Superior

Flow Superior
Clout Rising: New Hip-Hop

Clout Rising: New Hip-Hop
Korean Rapper x Sweet Vocal

Korean Rapper x Sweet Vocal
Old-School Hip Hop

Old-School Hip Hop
Vibes on Deck

Vibes on Deck
New Turkish Rap

New Turkish Rap
Turkish Trap Party

Turkish Trap Party

Rap Love

Rap Love
'10s UK Rap

'10s UK Rap

'90s Hip Hop

'90s Hip Hop
RapLab TR

RapLab TR
Korean Hip-Hop: Turn Up Seoul

Korean Hip-Hop: Turn Up Seoul
Mellow Korean Rap

Mellow Korean Rap
Turkish Rap Pioneers

Turkish Rap Pioneers

Afro Hip Hop Hotlist

Afro Hip Hop Hotlist
Voices of the Strees

Voices of the Strees
C'est Marseille BB

C'est Marseille BB
Classic West Coast Hip Hop

Classic West Coast Hip Hop
German Rap Takeoff

German Rap Takeoff
Instrumental Hip Hop

Instrumental Hip Hop
UK Rap Lovers

UK Rap Lovers
Korean Boom Bap Hip-Hop

Korean Boom Bap Hip-Hop
German Rap Workout

German Rap Workout
Essential Turkish Trap

Essential Turkish Trap
New J-Rap

New J-Rap
OPM Urban

OPM Urban
Summer Trappin

Summer Trappin
Ekdum Fresh

Ekdum Fresh
Queens of J-Rap

Queens of J-Rap
Turkish Hip Hop Romance

Turkish Hip Hop Romance
Arabesk Rap Catalogue

Arabesk Rap Catalogue
Living Room Lofi

Living Room Lofi
Trap & Flow Party

Trap & Flow Party
Burning Friday Korean Hip-Hop

Burning Friday Korean Hip-Hop
Egyptian Rap

Egyptian Rap
‘10s French Rap

‘10s French Rap
Lyrical Rap

Lyrical Rap
New Gen

New Gen
Rap Français Hits

Rap Français Hits
Arabesk Rap

Arabesk Rap
Ekdum Chill

Ekdum Chill
Trap & Chill

Trap & Chill
Tunisian Rap

Tunisian Rap
French Rap Classics

French Rap Classics
Energy Booster Korean Hip-Hop

Energy Booster Korean Hip-Hop
Grey German Rap

Grey German Rap
Tropa Trap 2026

Tropa Trap 2026
Sing-Along J-Rap

Sing-Along J-Rap
Presenting SDM

Presenting SDM
Maghreb Rap

Maghreb Rap
We Rap More Mellow

We Rap More Mellow
Desi Hip Hop Floor Test

Desi Hip Hop Floor Test
LEGACY

LEGACY
Nouveaux sons Rap

Nouveaux sons Rap
‘10s Latin Trap

‘10s Latin Trap
00s German Rap Essentials

00s German Rap Essentials
Spring Korean Hip-Hop/R&B

Spring Korean Hip-Hop/R&B
German Rap Elite

German Rap Elite
Turkish Rap Hits 2025

Turkish Rap Hits 2025
Presenting Luv Resval

Presenting Luv Resval
Fresh Arabic Rap

Fresh Arabic Rap
Egyptian Rap Workout

Egyptian Rap Workout
Soulful Instrumentals & Pensive Beats

Soulful Instrumentals & Pensive Beats
German Hip-Hop: Allstars

German Hip-Hop: Allstars
Next Wave: Desi Hip Hop

Next Wave: Desi Hip Hop
Brand New Korean Hip-Hop

Brand New Korean Hip-Hop
'90s J-Rap

'90s J-Rap
Turkish Rap Hits 2024

Turkish Rap Hits 2024
'10s German Rap

'10s German Rap
French Rap Hits 2021

French Rap Hits 2021
Emo Rap

Emo Rap
Rap Funk Connection

Rap Funk Connection
Grime Hits 2025

Grime Hits 2025
Essential Turkish Rap

Essential Turkish Rap
Rap : la relève

Rap : la relève
J-Lofi

J-Lofi
Turkish Rap Hits of 2021

Turkish Rap Hits of 2021
Give the street a voice!

Give the street a voice!
Japan Rap Anthems

Japan Rap Anthems
Desi Gaming Flow

Desi Gaming Flow
Raperos Mexa

Raperos Mexa
Recent Trendy Korean Hip-Hop

Recent Trendy Korean Hip-Hop
Fresh Energy - Germany

Fresh Energy - Germany
Presenting 1PLIKÉ140

Presenting 1PLIKÉ140
Caramelo

Caramelo
Low Flow

Low Flow
J-Rap Replay

J-Rap Replay
'10s J-Rap

'10s J-Rap
Turkish Rap Hits 2022

Turkish Rap Hits 2022
UK Rap Hits 2025

UK Rap Hits 2025
Rap Star Status

Rap Star Status
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
Bollywood Drip

Bollywood Drip
German Rap Hits 2025

German Rap Hits 2025
Presenting Josman

Presenting Josman
Hip Hop Hits 2023

Hip Hop Hits 2023
Brazilian Phonk (slowed)

Brazilian Phonk (slowed)
Turkish Rap Hits 2023

Turkish Rap Hits 2023
Gully Favourites

Gully Favourites
Hip Hop Hits 2024

Hip Hop Hits 2024
اغاني خاصه بي

اغاني خاصه بي

647 views

Real

Real

174 views

Random hip-hop

Random hip-hop

227 views

Rap

Rap

1K views

The wave

The wave

1.7K views

Electric funk

Electric funk

176 views

Old skool rap mix

Old skool rap mix

64K views

힙합 러닝

힙합 러닝

962 views

Rap comercial

Rap comercial

3.9K views

バイク

バイク

622 views

Afrobeat

Afrobeat

256 views

Été

Été

269 views

Black History Playlist

Black History Playlist

174 views

힙합

힙합

791 views

Lofi dreams

Lofi dreams

539 views

Rap 2022

Rap 2022

26K views

My phonk playlist

My phonk playlist

60K views

Musique 1997

Musique 1997

1.9K views

Deutsch R&B Drill Trap Hip-Hop

Deutsch R&B Drill Trap Hip-Hop

1.8K views

trap internacional

trap internacional

341 views

Rap

Rap

208 views

Freitags Abends

Freitags Abends

26K views

금주 음악

금주 음악

227 views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.3K views

Brits

Brits

725 views

under

under

181 views

Chillin'

Chillin'

362 views

Karışık Rap

Karışık Rap

756 views

lecture

lecture

132 views

Old School Japanese Rap

Old School Japanese Rap

1.9K views

soulful jams

soulful jams

2.6K views

Mi playlist

Mi playlist

11K views

That train ride

That train ride

19K views

Ses du super

Ses du super

172K views

Energie

Energie

392 views

era hip hop

era hip hop

345 views

お気に入り

お気に入り

1.6K views

Twenty-Seventeen

Twenty-Seventeen

14K views

deutsche bangers

deutsche bangers

42K views

Mukke von früher

Mukke von früher

4.7K views

Rap

Rap

208 views

Punjabi

Punjabi

31K views

Spor Karma

Spor Karma

1.3K views

Medio reggaeton

Medio reggaeton

707 views

The best

The best

802 views

Favoritas

Favoritas

419 views

Son de l'été

Son de l'été

6.5K views

R&B

R&B

8.9K views

New Old Hip-Hop Head

New Old Hip-Hop Head

198 views

Fall 2023

Fall 2023

3.9K views