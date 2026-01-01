Arabic

122 playlist(s)

Arabs Abroad

Arabs Abroad
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Aywa Araby

Aywa Araby
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Gamed

Gamed
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
اغاني زمان

اغاني زمان

44K views

رومنسى

رومنسى

215K views

ملايه مااحتاج

ملايه مااحتاج

5.5K views

رايق

رايق

831 views

Playlist 01

Playlist 01

43K views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

video

video

659 views

المنبه مالي

المنبه مالي

23K views

اغانى

اغانى

2.5M views

حزين

حزين

19K views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

473K views

فره بالسياره

فره بالسياره

272K views

عادل

عادل

18K views

Middle East

Middle East

618 views

عراقي

عراقي

2.1M views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

885 views

تسعينات

تسعينات

161K views

راب مقود

راب مقود

890 views

بندق

بندق

203K views

حسن الاسمر

حسن الاسمر

2.8M views

ملايه ما احتاج

ملايه ما احتاج

36K views

اماكن السهر

اماكن السهر

596 views

جميع الاغاني✨

جميع الاغاني✨

879K views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

387 views

Car music

Car music

288 views

أغاني عراقية 2022

أغاني عراقية 2022

33M views

اغاني الثمانيات

اغاني الثمانيات

12K views

كوكتيل رومانسي

كوكتيل رومانسي

779 views

You

You

142 views

ادوية

ادوية

9.5K views

الموصل

الموصل

63K views

اغاني رائجة

اغاني رائجة

414 views

favoris

favoris

830K views

اغاني حب خليجيه

اغاني حب خليجيه

172K views

موسيقى

موسيقى

15K views

arabica song 2025

arabica song 2025

878 views

منوعات

منوعات

4.1K views

منوعات صباحية

منوعات صباحية

19K views

امان الرعب

امان الرعب

608 views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.2K views

اغانى

اغانى

17K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.6K views

نووي

نووي

3.8K views

favorite song

favorite song

77K views

رومانسي

رومانسي

19K views

Collection C

Collection C

817 views

رقص شرقي

رقص شرقي

1K views

Arabic Music

Arabic Music

132K views

مكيس خليجي عراقي

مكيس خليجي عراقي

63K views

خليجي

خليجي

141 views